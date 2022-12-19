شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام حمد الريح.. مواقع التواصل السودانية تنفجر بعد ظهور بطل العالم ميسي وهو يرقص مع زملائه على طريقة “العرضة” السودانية لحظة تسلمه كأس العالم





انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية اليوم الاثنين بمقطع فيديو عالمي وجد حظه من التداول والشهرة على وسائل التواصل والسوشيال ميديا بالسودان.

مقطع الفيديو الذي حقق شهرة واسعة بالسودان أظهر اللاعب الأرجنتيني الحائز على كأس العالم مع منتخب بلاده وهو يرقص لحظة تسلمه الكأس الأغلى.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر قائد التانغو وهو يرقص لحظة تسلمه كأس العالم بطريقة غريبة لم يعتادها جمهور ميسي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أكدوا أن الرقصة التي قام بها ميسي رفقة زملائه شبيهة جداً برقصة “العرضة” السودانية التي يقدمها الرجال في الأفراح والاحتفالات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد زاد الجمهور السوداني على ذلك بتركيبه أغنية الحماسة السودانية الشهيرة (عجبوني الليلة جو) للفنان الراحل حمد الراحل مع رقصة البرغوث الأرجنتيني.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين