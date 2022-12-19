شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يفجرها داوية: على الطلاق اللاعب ميسي سوداني وجنسه “حساني”..خالاته متواجدات في بحر أبيض وأطالبه بزيارتهن





فجر مواطن سوداني مفاجأة كبيرة وغير متوقعة وذلك عقب نهاية مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم والذي كسبه وملاء ميسي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد خرج الرجل الذي فجر المفاجأة في مقطع فيديو أكد من خلاله وأقسم بالطلاق أن أسطورة كرة القدم وقائد التانغو سوداني وجنسه “حساني”.

وأضاف الرجل أن للاعب الأرجنتيني خالات متواجدات الأن ببحر أبيض بالسودان, وطالب الرجل ميسي بضرورة زيارة خالاته أو التواصل معهن.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم أن الرجل بالغ في حديثه الذي اعتبروه مزحة ليس إلا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين