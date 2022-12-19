“ميسي” يكشف حقيقة اعتزاله الدولي عقب الفوز بلقب “مونديال قطر 2022”!





حسم الأرجنتيني “ليونيل” ميسي موقفه من اعتزال اللعب الدولي عقب قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022 بتغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

وفي حوار مع “بي إن سبورتس” وللإجابة عن سؤال إذا ما كان ذلك هو ظهوره الأخير بقميص الأرجنتين رفض “ميسي” الحديث ورد بعيدًا عن سؤال المراسل وقال: “لنحتفل الآن”.

وفي تصريحات أخرى لصالح “TYC” نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو قال “ميسي” ردا على ذلك السؤال: “لا لن تكون تلك هي آخر مباراة لي مع الأرجنتين، أريد أن أستمر في اللعب كبطل للعالم بقميص المنتخب، أنا أحب كرة القدم”.

صحيفة المرصد

صحيفة الموصد