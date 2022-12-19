شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تجلس في (العنقريب) وترد على الاستقبالات الحاشدة والكرم الذي وجدته في الشمالية





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) صور حديثة لها من زيارتها الأخيرة للشمالية وتحديداً منطقة “تنقسي” وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني خلال الصور التي قامت بنشرها وهي جالسة على السرير التراثي الجميل (العنقريب).

وقالت القلعة خلال تدوينتها التي تابعها الآلاف من جمهورها ومتابعيها على فيسبوك وهي ترد على الاستقبالات الحاشدة التي وجدتها لدى وصولها (جمال الشمالية والاصالة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين