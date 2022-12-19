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شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تجلس في (العنقريب) وترد على الاستقبالات الحاشدة والكرم الذي وجدته في الشمالية

2022/12/19
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) صور حديثة لها من زيارتها الأخيرة للشمالية وتحديداً منطقة “تنقسي” وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني خلال الصور التي قامت بنشرها وهي جالسة على السرير التراثي الجميل (العنقريب).

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وقالت القلعة خلال تدوينتها التي تابعها الآلاف من جمهورها ومتابعيها على فيسبوك وهي ترد على الاستقبالات الحاشدة التي وجدتها لدى وصولها (جمال الشمالية والاصالة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/12/19