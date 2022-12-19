كأس العالم 2022، أرقام كريم بنزيما مع فرنسا بعد اعتزاله اللعب الدولي





كأس العالم 2022، قرر كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا وقائد فريق ريال مدريد الإسباني، اعتزال اللعب الدولي مع الديوك بعد خسارة منتخب بلاده للمباراة النهائية في المونديال أمام الأرجنتين.

وغاب كريم بنزيما عن المشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق المسابقة، رغم أنه كان مقيدا في قائمة الديوك النهائية للمونديال.

فيما رجح البعض اعتزال كريم بنزيما دوليا بعدما رفض ديشامب المدير الفني للديوك حضوره نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2022.

وكتب بنزيما عبر صفحته الشخصية على تويتر، “بذلت الجهد حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، كتبت قصتي ونهاياتها”.

وكان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قرر عدم الذهاب إلى نهائي كأس العالم مع منتخب فرنسا أمس الأحد ضد الأرجنتين، والذي انتهى بفوز التانجو بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.

«فيتو» تنشر إحصائيات وأرقام اللاعب الفرنسي مع منتخب بلاده عقب اعتزاله دوليا، حيث خاض 97 مباراة دولية سجل خلالهم 37 هدفا وصنع 20 هدفا آخرين.

خاض 5 مباريات في كأس العالم خلال مشاركته في المونديال، تحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

لعب كريم بنزيما 3 مباريات بمرحلة المجموعات ضد هندوراس وسويسرا والإكوادور ثم مباراتين ضد نيجيريا وألمانيا فى المراحل الإقصائية.

وسجل كريم بنزيما 3 أهداف فى تاريخه بكأس العالم وصنع هدفين لزملائه، حيث أحرز هدفين فى فوز فرنسا 3-0 على هندوراس فى افتتاح دور المجموعات من مونديال البرازيل 2014، وفي اللقاء الثاني ضد سويسرا سجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

وغاب بنزيما عن التسجيل في المباريات الـ3 الأخيرة لمنتخب فرنسا بمونديال البرازيل، ضد الإكوادور ونيجيريا وألمانيا على الترتيب.

ولم يستدعى كريم بنزيما إلى قائمة فرنسا بمونديال 2018 لخلافات مع المدرب ديديه ديشامب.

رد فعل بنزيما على ديشامب

وبحسب صحيفة ريفيلو الإسبانية ان المهاجم الفرنسي لم يعجبه تصريحات ديديه ديشامب أو قلة اهتمام الاتحاد الفرنسي بوضعه.

وأثار ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الجدل عقب فوز فريقه على المغرب وتأهله إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.

إصابة بنزيما

وكان بنزيما خرج من معسكر منتخب فرنسا بسبب ألم فى عضلات الفخذ، حيث تدهورت العلاقة بين مهاجم ريال مدريد وديشامب، وحدثت قطيعة، لأن بنزيما أصيب ورغم استعداده لبذل كل جهده ليكون متاحًا في نهاية الجولة الأولى، لكن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا لم يرغب في الاحتفاظ به وطرده من المعسكر

وقبل نهائي كأس العالم 2022، أحرج كريم بنزيما نجم ريال مدريد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن بنزيما رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة لحضور النهائي.

كما أثار النجم الفرنسي المزيد من الجدل برسائل غامضة، عبر حسابه على إنستجرام، وقال فيها إنه غير مهتم.

ونشر بنزيما صورة له مع زين الدين زيدان، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها “ليلة سعيدة”.

بوابة فيتو