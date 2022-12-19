مزارعو القطاع المطري يتهمون البنك الزراعي ببيع الذرة





اشتكى بعض مزارعي الذرة من أن البنك الزراعي يعرض ذرة للبيع. وبحسب مداخلات في بعض مجموعات المزارعين في تطبيق الواتساب، اشتكي بعضهم من أن تدخل البنك الزراعي ببيع كميات من الذرة أثر سلباً على أسعارها.واتقد المزارعون الخطوة وصوفوها بأنها تدمير متعمد للقطاع المطري وسيتسبب بخسارات كبيرة للمزارعين خاصة في ظل الركود الحالي وانخفاض الأسعار بصورة أضرت كثيرًا بهم. وأضافوا أن منتجي الذرة بالقطاع المطري لا زالوا يعانون من الخسائر التي لحقت بهم في الموسم الماضي |(2021 ـ2022).

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