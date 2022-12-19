الطاهر التوم يكتب: في تفسير ما جرى بعد أربع سنوات من التيه !





▪︎ الحادي عشر من أبريل ، عام على رحيل حكم الرئيس البشير ، ولم تزل كثير من خبايا و تفاصيل هذا الرحيل غامضة ، عصية على الكشف ، بيد أن بعض المتاح منها مبذول لساحة الجدل وفقا للمرويات ، جدل أمتد حتى في توصيف عظم ما حدث أهو ثورة أم انقلاب ؟ فالبعض رأه انقلاباً عسكرياً توسل للسلطة بهياج الشارع المصنوع على يد خبراء”مخضرمين ” تخصصوا في صناعة الثورات ، وأخر يراه فعلاً شعبياً خالصاً أجبر العسكر على الأستجابة اليه تماماً كما حدث في انتفاضة السادس من ابريل ١٩٨٥م على يد المشير سوار الذهب رحمه الله .

طرح البعض سؤالا مشروعاً ومنطقياً عن مقدار الدورالذي لعبه الخارج في هذا التغيير ، وهل يقع هذا الدور في دائرة الصناعة أم الأستثمار والتوظيف ؟! لا سيما والمنطقة تعيش في ظل استقطاب حاد ، وصراع محاور متنافرة ، و “الصناعة” هنا تعني توفير الأرضية والأسباب والظروف وتدفع للفعل وتعين عليه ، بدعم خفي مالي وأعلامي ومخابراتي ، والاستثمار والتوظيف يعني أن تدخل في ما يتم على الأرض من حراك ، لتقوده صوب غايات ترجوها وتتغياها .

كان البشير “صليحاً” و”عدواً” للجميع، فرغم تحالفه في حرب اليمن مع السعودية والأمارات الا أنه حافظ على صلة جيدة مع قطر وتركيا ، و برغم قطيعته مع الأيرانيين الا أنه رفض الأنتظام في حلف ضدهم ، و على الرغم من تبنيه لخيار حل الحركة الإسلامية في السودان الا انه ترك هذا الخيار لشورى الجماعة ، ووقف ضد سيناريو ضربها والتخلص منها بالقوة الذي دعاه له حلفه الجديد ، ورغم أنه لم يكن ضد خط التسوية مع اسرائيل في الجامعة العربية وفقا لرؤية عربية مشتركة الا انه كان يرفض التطبيع مع اسرائيل بشكل منفرد أسوة بكل دول الجوار ، ورفض البشير كذلك الاستجابة للضغوط الداعية له للوقوف ضد المحور السعودي الأمارتي المصري والانسحاب من حرب اليمن ، ووضع البحر الاحمر في يد المحور المضاد وان ناور بذلك في اوقات !

البشير فاوض الولايات المتحدة الامريكية وسعى لآنهاء القطيعة معها ، و لما استيأس منها أندفع معززاً صلاته بروسيا إلى درجة طلب الحماية ، وأسند طلبه بزيارة الى سورية كاسراً حائط العزلة العربية ، بأعتباره أول رئيس عربي يهبط مطار دمشق بعد الحرب ، معلنا بذلك عن وصل جديد مع محور الممانعة .

تعاون فرقاء المنطقة برغم خلافاتهم المتجذرة على مد يد العون الظاهر والخفي لإنهاء حكم البشير ، كانت آلتهم الاعلامية المختلفة في كل شىء تتحد في نقده ومحاصرة حكمه ، ومن المضحك أن قنوات التيار الإسلامي في تركيا كانت مبادرة وفاعلة في ذلك متقدمة على قنوات الخليج .

القول المضحك هو أستمرار بعض خصوم الرجل في وصفه في بعض اجهزة الاعلام( بالإخواني ) !! و المفارقة ان هذا ” الاخواني” كما يقولون كان في صف سورية في حربها ، ومساند للرئيس السيسي وجيش مصر ، ومساند لحلف السعودية والامارات . ( ربما الدافع لهذا الفرز بين قناعاته الفكرية الذاتية ومواقفه السياسية المرتبطة بتقديرات الممكن والمتاح والمقدور عليه ، بعد ان جرب السير في درب العداء مع المحيط والجوار في العشرية الأولى ، وما تبع ذلك من أذى بالغ للسودان) .

لم يكن للباحث الدقيق أن ينصرف عن تأثيرات الخارج على مشهدنا السياسي الداخلي وعن مدى هذا التأثير في ما تم ، فمشاهد الشارع وهو يثور ويغلي صادقة وحقيقية ، ودوافعه وطنية لا شك فيها ، وبواعثه أقتصادية كانت أوسياسية لم تكن مزعومة أو متهمة ، لكنها في المقابل ليست كافية لتجعل الصورة كاملة ، ففي عالمنا الذي نعيش فيه للآحداث ظاهر وباطن ، وبين الفاعلين ظاهر ومستتر ، وصراع أجهزة المخابرات تنفيذاً للأجندات وتحقيقاً لمصالح دولها لا تخفى على كل حصيف ومتابع ، فالسودان كان وما زال وسيظل – منذ حكمه الوطني الأول وحتى اليوم وغداً – هدفاً لتدخلات المتدخلين علناً وسراً ، ولا استثني حتى اسرائيل التي يعد البعض أتهامها من قبيل الفزاعة ونظرية المؤامرة ، فهي كانت تعبث ببلادنا عبر بوابة جنوب السودان منذ تمرده الأول وحتى الانفصال ، وكانت حاضرة في ترحيل الفلاشا، وفي تسعير حرب دارفور ، وربما تعكس لنا عجلة البرهان للقاء نتنايهو في يوغندا تقديره لهذا الحضور ومدى تأثيره في رسم المشهد السوداني ….

▪︎ الطاهر التوم ▪︎

من مقال منشور بعنوان ( ١١ أبريل : ما حدث وكيف تم )