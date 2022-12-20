في الممتاز اليوم .. لقاءٌ ساخنٌ بين الهلال والأهلي والمريخ يواجه كوبر





يتطلع الهلال للمُحافظة على العلامة الكاملة وتحقيق الفوز رقم “12” توالياً في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز حينما يُواجه في الثالثة والربع من عصر اليوم بإستاد الخرطوم فريق الأهلي الخرطوم لحساب الجولة “15” من المسابقة.

وكان الهلال حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها دون أن يتعثّر سواء بتعادل أو هزيمة خلال “11” مباراة خاضها، جامعاً “33 نقطة” يحتل بها الصدارة منفرداً بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

بدوره، يعمل الأهلي الخرطوم الذي يحتل الترتيب التاسع برصيد “16 نقطة” على العودة لسكة الانتصارات بعد أن خسر بصعوبة أمام المريخ في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يُذكر أنّ الهلال والأهلي التقيا في نهائي كأس السودان المؤجل من الموسم الماضي في مباراة انتهت بالتعادل السلبي وحقق خلالها الهلال اللقب بركلات الترجيح.

كوبر × المريخ

سيكون ملعب كوبر في الثالثة والربع من عصر اليوم الثلاثاء، مسرحًا لمواجهة تجمع كوبر بالمريخ لحساب الجولة “15” من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعمل المريخ من خلال لقاء اليوم على المضي قدماً في رحلة الانتصارات لمواصلة التقدم في سلم الترتيب ومطاردة المتصدر للهلال، خُصُوصًا في ظل الفارق الكبير الذي يفصل المريخ عن غريمه التقليدي بعد فقدان الأحمر لسبع نقاط في الجولات التي خاضها.

ويدخل المريخ لقاء اليوم وهو يحتل الترتيب الثالث برصيد “23 نقطة”، وكان الفريق حقق فوزًا صعبًا على الأهلي الخرطوم في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ظهر فيه الأداء الدفاعي بشكل سيئ، ما دفع الطاقم الفني بقيادة البرازيلي “هيرون ريكاردو” للعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية في التدريبات الماضية.

ويفتقد المريخ في لقاء اليوم خدمات صانع ألعابه التش الذي كان عاد مؤخراً بعد غياب أكثر من عام، حيث شارك أساسياً في الجولة الماضية والتي شهدت أيضاً عودة المهاجم الشاب الجزولي نوح والذي شارك بديلاً في الدقائق الأخيرة، حيث ينتظر أن يُحظى بدقائق أكثر في لقاء كوبر.

بدوره، يعمل كوبر على تحقيق المفاجأة في وقتٍ يقاتل فيه الفريق للابتعاد عن مقاعد الهبوط، حيث يحتل الفريق الترتيب الثالث من أسفل الجدول برصيد “11 نقطة”.. وتعادل كوبر الجمعة أمام ود نوباوي بدون أهداف وهو اللقاء الذي كان قد تأجّل 24 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء.

صحيفة الصيحة