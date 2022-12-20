بالفيديو.. بعد التتويج بكأس العالم.. ميسي ولاعبو الأرجنتين ينجون من الموت المحقق





نجا ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وزملائه من الموت المحقق، وذلك خلال احتفالات التانغو بالتتويج بلقب كأس العالم 2022.

وكانت بعثة منتخب الأرجنتين وصلت خلال الساعات الماضية إلى بوينس آيرس، قادمة من قطر بعد اقتناص لقب كأس العالم 2022، على حساب فرنسا.

وبحسب شبكة “ESPN”، تواجد ميسي رفقة دي ماريا وأوتاميندي ورودريغو دي بول ولياندرو باريديس أعلى الحافلة المكشوفة التي استقلها منتخب الأرجنتين للاحتفال مع الجماهير، ومالت الحافلة مع الطريق ليجد اللاعبون أنفسهم أمام أسلاك أعمدة الكهرباء، قبل أن يخفضوا رؤوسهم وينجوا من الموت المحقق.

وكان منتخب الأرجنتين اقتنص لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 2/4، يوم الأحد الماضي، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

صحيفة المرصد