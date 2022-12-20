الجماهير الفرنسية تحرق علم الأرجنتين وتضع قميص ميسي على الأرض





ظهرت ردود فعل غاضبة من الجماهير الفرنسية، إثر خسارة منتخبها نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام نظيره الأرجنتين، بعد تألق ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

تتويج الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر، الأحد الماضي، بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل في زمن المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين (3-3).

غضب فرنسي تجاه ميسي

وصبت الجماهير الفرنسية غضبها على نجم باريس سان جيرمان وقائد التانجو ميسي، الذي ساهم بقوة في تتويج المنتخب اللاتيني الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخ بلاده.

وكشفت شبكة “tyc” الأرجنتينية، إن الجماهير الفرنسية حرقت العلم الأرجنتيني في باريس، كما وضعوا قميص ميسي على الأرض، بجانب لافتة مكتوب عليها: “تذكر أن تنظف قدميك عند قميص ميسي”.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر المثير هو أن القميص الذي وضع على الأرض ليس الخاص بمنتخب الأرجنتين، بل قميص باريس سان جيرمان.

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تصريحات فالدانو عن ميسي

كشف نجم الكرة الأرجنتينية السابق، خورخي فالدانو، عن نبأ سار لعشاق ليونيل ميسي، بعد تتويج راقصي التانجو بنهائيات كأس العالم قطر 2022 بالفوز على فرنسا في النهائي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

وقال خورخي فالدانو، خلال مقابلة مع cope: “عشت المباراة مع توتر أكثر مما كان عليه في 1986 عندما توج به كلاعب، عندما كانت النتيجة 2-0، كان هناك ارتياح، وبعد ذلك بدأت فرنسا بالظهور بشكل أفضل والسيطرة، وأصبح مبابي سامًا، وكان دمي يتجمد في كل مرة يلمس فيها الكرة”.

وأضاف: “سكالوني مدرب غير عادي، لقد اتخذ قرارات حاسمة جدًا مثل الاعتماد على إنزو وجوليان ألفاريز وماك أليستر، هؤلاء لم يكونوا موجودين قبل 6 أشهر”.

وزاد: “التشابه بين مارادونا وميسي أنهما عبقريان، لكن الاختلاف هو أنه في المكسيك 86، كان دييجو في بدايته (26 عامًا) أما ليو فقد بلغ 35 عاما هذا المونديال، ومع ذلك كان بحالة بدنية جيدة، وأظهر العبقرية والحكمة”.

وأشاد فالدانو بهدوء ميسي، وترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة، قائلا: “لم أره أبدًا مرتاحًا أو ناضجًا إلى هذا الحد، لقد تعرض لضغوط أكثر مما كان عليه طوال حياته، لقد ساعد الأرجنتين في الفوز بكأس أمريكا الجنوبية في ماراكانا، وأخذ على عاتقه مسؤولية الفوز بهذا المونديال”.

استمرار ميسي لمونديال 2026

وواصل: “قبل كأس العالم أجريت مقابلة مع ميسي وخلف الكواليس أخبرته: ستلعب بطولتك الخامسة هذا العام لكن لديك فرصة الوصول إلى رقم قياسي لم يحققه لاعب آخر، وهو المشاركة في 6 نسخ مونديالية، فأجابني: (هذا ليس مستحيلا، إذا فزت بالبطولة الحالية، فسوف أستمر للبطولة القادمة)”.

وأكمل خورخي: “دعونا الآن ننتظر ونرى هل سيفعلها أم لا، لأن التاريخ أثبت أنه من المستحيل على أي لاعب خوض 6 بطولات كأس العالم”.

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