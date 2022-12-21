من هي “فايزة العماري” التي تصدرت محركات البحث بعد ظهورها مع مبابي؟





تصدر اسم الجزائرية فايزة العماري، محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعدما اقترن اسمها بهداف بطولة كأس العالم، 2022، كيليان مبابي، أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي.

من هي ؟

تحمل فايزة العماري، الجنسيتين الفرنسية والجزائرية وتعتنق الديانة الإسلامية، ولدت عام 1974 من أبوين جزائريين، في بوندي في شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسية باريس وتزوجت من الكاميروني ويلفريد مبابي، التي أنجبت منه كيليان مبابي وإيثان مبابي، وانفصلت عن زوجها بعد ذلك.

مثلت فرنسا

ووفقا لـ “العربية”، لعبت فايزة العماري كرة اليد مع نادي آس بوندي، كما مثلت العماري منتخب فرنسا في البطولات الأوروبية، وتعد حاليا وكيلة أعمال مبابي.

حياة الفقر

وتحدثت العماري البالغة من العمر 47 عاما، عن الحياة الصعبة التي عاشوها في البداية، مشيرة إلى أن الفقر كان ملازما لهم، لدرجة أنهم لم يمسكوا مالا لمدة ثلاث سنوات.

هي كل شيء

وقال كيليان مبابي في تصريح سابق، عن والدته، : هي كل شيء، هي أول من قال لي أنت تستطيع.. أنت مختلف.

صحيفة المرصد