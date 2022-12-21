بتشريف البرهان دقلو يقيم مأدبة عشاء على شرف مولانا الميرغني





شرف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مأدبة عشاء اقامها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس على شرف مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ،بحضور عضوي مجلس السيادة القائد مالك عقار والدكتور الهادي ادريس وعدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية وقادة الحركات الموقعة على السلام ورجال الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ورجال الأعمال. ورحب نائب رئيس مجلس السيادة بجميع الحضور مثمنًا جهود مولانا السيد محمد عثمان الميرغني الوطنية والسياسية .وقدم سيادته التهاني والتبريكات للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة ،وحيا سيادته مجاهدات الرعيل الأول وفي مقدمتهم السيد اسماعيل الأزهري والسيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي والأستاذ عبد الرحمن دبكة وغيرهم من الرواد الوطنيين الذين أسهموا في استقلال السودان ،داعيًا الجميع الى الوحدة والتكاتف والعمل على استقرار وتنمية السودان والاهتمام بالمواطن والنظر الى مصلحة السودانيين والعمل على نهضة البلاد ونبذ الفرقة والشتات. من جانبه شكر مولانا محمد عثمان الميرغني الفريق أول محمد حمدان دقلو على الدعوة ،وحيا الشعب السوداني قاطبة داعيًا بالتوفيق والسداد والنجاح لجميع السودانيين.

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