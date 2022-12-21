ياسر عرمان: الحركة الإسلامية لن تعود (لو لبس البشير قميص ميسي)





سخر رئيس التياري الثوري الديمقراطي ياسر عرمان من إفادة الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة أمس بشأن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب الإنقاذ.

وقال عرمان في تغريدة على حسابه الرسمي على (تويتر) أمس: “المؤتمر الصحفي أو البث المباشر لندوة (أسد أفريقيا) لن تساعد النظام البائد في ترتيب كروته، حتى لو لبس البشير قميص ميسي، وكان البث من نهائي المونديال”.

وأضاف عرمان: (إذا كانت الحركة الإسلامية ترغب في العودة عبر نافذة البشير، فلا شك أنها عائدة للماضي ولا صلة لها بأجندة المستقبل وتعيش في ظلام دامس وإن نور الثورة ساطع بشبابها وشهدائها”.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي