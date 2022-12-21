( المستوردون) يحذرون من ندرة سلعية .. والغرف الصناعية تدفع بطلب عاجل لـ “جبريل”





حذر عضو الشعبة القومية للمستوردين، قاسم الرشيد، من حدوث ندرة كبيرة في السلع، لاسيما المستوردة،عازياً ذلك في تصريح مقتضب لـ “الحراك” بسبب عزوف المستوردين عن الاستيراد بسبب زيادة رسوم الضرائب والتعرفة الجمركية من قبل المالية و رسوم ترحيل البضائع عبر شركات الملاحة.

وفي ذات السياق طمأن رئيس اتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس المواطنين بعدم حدوث ندرة في المواد الغذائية بالسوق،مؤكداً توافر السلع بكميات ضخمة بالسوق، لاستمرار الكساد الحاد وانعدام القوى الشرائية بصورة غير مسبوقة من جانب المواطن، مما اعتبره عباس وراء ثبات أسعار السلع بالسوق والشركات المنتجة.

وقلل عباس توقعاته لـ “الحراك” بحدوث ندرة في السلع في ظل وجود كساد وعزوف كبير من المستهلك عن شراء السلع، وأشار إلى وجود عرض سلعي كبير بالسوق، مطالباً وزارة المالية بالتدخل العاجل لفك الكساد بضخ أموال بالسوق من خلال زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم من السلع.

وتوقع عباس عدم تطبيق زيادات جديدة في أسعار السلع من قبل شركات المواد الغذائية،موضحا ذلك بسبب ضعف سحب السلع من مخازن الشركات بواسطة الوكلاء المعتدين إلى السوق، وذلك لاستمرار الركود التضخمي، وأوضح ان الزيادات تطبق عندما تكون هنالك ندرة في أصناف السلع.. وشدد على ضرورة تخفيض رسوم الجبايات والضرائب المفروضة على القطاع .

الخرطوم _أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي