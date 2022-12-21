نبيل أديب : نفي البشير التهمة عن غيره (ضعيف)





أوضح الخبير القانوني نبيل أديب أن حديث الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة بشأن انقلاب 89 يؤخذ كأقوال صادرة عن متهم تحمل إقراراً منه بارتكاب الفعل المنسوب له.

وقال أديب لـ(اليوم التالي) أمس: “إن هذه الأقوال ستبني عليها المحكمة توجيه تهمة له وتسأله إذا كان مذنباً حال أجاب بنعم أم لا.. فإن المحكمة ستأخذ إجابته بأنه غير مذنب وتسمع قضية دفاعه لتقرر فيها في نهاية الدعوى”.

وأكد أديب أن نفي البشير التهمة عن غيره من المتهمين هي بينة دفاع عنهم ولكن وزنها ضعيف باعتبارها لم تؤخذ على اليمين، وأشار إلى إنها ستدخل في تقييم البينة بالنسبة لكل متهم على حده”.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي