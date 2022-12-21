البجا: أعلن مقاطعتها باسم الأمانة الاتحادية





أعلن مجلس البجا مقاطعته لورشة بالخرطوم باسم الأمانه الاتحادية للمجلس الأعلى لنظارات البجا.

وقال المجلس في بيان: نعلن عدم مشاركتنا في الورشة المقامة بالخرطوم باسم الأمانة الاتحادية للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بقاعة الصداقة لأسباب نتحفظ عليها سنعكف على المستجدات في الساحة السياسية وطريقة تعاطي التنسيقية العليا معها وسنتخذ القرار الصحيح والمناسب حينها، وأضاف البيان: “إلى حين اتخاذ القرار النهائي والأخير نعلن تجميد نشاط تنسيقيه القضارف بالتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي