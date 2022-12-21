منتخب السودان يختار مكان معسكر الإعداد للشان





اعتمد اتحاد كرة القدم السوداني مساء اليوم الثلاثاء برنامج إعداد منتخب المحليين، لبطولة أمم أفريقيا “الشان” التي تستضيفها الجزائر بين 13 يناير/ كانون الثاني، و4 فبراير/ شباط 2023.

وسيخوض منتخب السودان معسكرا خارجيا في تونس يسبق مشاركته في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، وذلك خلال الفترة من 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لمدة أسبوعين، إذ يستمر حتى موعد السفر للجزائر.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب السوداني في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات غانا والمغرب ومدغشقر، التي تقام منافساتها في ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

وأكملت لجنة المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع قيادة الاتحاد السوداني لكرة القدم، كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر تونس.

وكشف الاتحاد السوداني أن اختيار إقامة معسكر الإعداد لبطولة “الشان” في تونس، لأنها تشبه الجزائر من ناحية الأجواء والطبيعة العامة، التي يحتاج اللاعبون الاعتياد عليها قبل خوض البطولة القارية.

وسيخوض منتخب السودان للمحليين خلال معسكره في تونس 4 مباريات ودية، من المقترح أن تكون ضد منتخبات تونس وليبيا والجزائر، فضلا عن منتخب رابع لم يحسم أمره بعد.

موقع كووورة