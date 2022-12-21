ليفربول ضد مانشستر سيتي، غيابات قوية تضرب صفوف السماوي





ليفربول ضد مانشستر سيتي، يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، أمام فريق مانشستر سيتي ضمن في دور الـ16 لبطولة كابيتال وان أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب منافسات كأس العالم.

موعد مباراة ليفربول واستون بالدوري الإنجليزي

من المقرر أن يواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي في تمام العاشرة مساء يوم الخميس 22 ديسمبر في دور الـ16 لبطولة كابيتال وان أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

فيما يعود ليفربول للعب في الدوري الإنجليزي يوم الإثنين 26 ديسمبر في السابعة والنصف مساء ضد فريق أستون فيلا.

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غيابات مانشستر سيتي

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة ليفربول كل من..

إيدرسون وإيمريك لابورت وروبن دياز وكايل ووكر وجون ستونز وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا.

بالإضافة إلى كالفين فيليبس وفيل فودين وجاك جريليش وجوليان ألفاريز.

محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022

وفي سياق آخر، توج محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022، وذلك بعد انتهاء تصويت الجماهير.

وحسب ما ذكرته صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، فإن النجم المصري محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022، متفوقًا على المرشحين من زملائه داخل الفريق.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022، للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد الحصول على 76% من إجمالي المشاركين في التصويت، ثم جاء البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز في المركز الثاني برصيد 15%، والكولومبي لويس دياز جاء في المركز الثالث برصيد 6%، في حين جاء تياجو ألكانتارا في المركز الرابع برصيد 3%.

محمد صلاح يسجل أمام ميلان

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 5 في مرمى قائد آي سي ميلان الإيطالي في إطار منافسات بطولة كأس سوبر دبي.

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جوارديولا: نعاني من نقص عددي قبل مواجهة ليفربول

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يعاني من أزمة نقص عددي حادة قبل مواجهة ليفربول يوم الخميس.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: “لدينا الآن 4 أو 5 لاعبين من الذين شاركوا في كأس العالم وسنتنظر لنرى حالة باقي الفريق”.

أكمل “بعض اللاعبين سيعودون في الأيام المقبلة ثم ينضمون لباقي زملائهم في الفريق”.

وأضاف “لا يوجد لدينا لاعبون جاهزون في الوقت الحالي، ولكن سنخوض مواجهة ليفربول لأن موعد المباراة تحدد”.

وخاض 16 لاعبا من مانشستر سيتي بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، لكن لم يعد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جوندوجان، بعد أن ودعا المسابقة من مرحلة المجموعات.

وشارك الثنائي في مواجهة سيتي الودية أمام جيرونا التي انتهت بالفوز 2-0 في ظل غياب 14 لاعبا عن مران الفريق السماوي.

وواصل بيب “لاعبو إنجلترا والبرتغال سيعودون في وقت متأخر، لكن عودة ناثان آكي ورودري وإيمريك لابورت قريبة”.

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