رابطة طلاب جامعة الخرطوم تعلن عن خطوة بشأن زيادة الرسوم





أعلن المتحدث باسم مجلس روابط طلاب جامعة الخرطوم عمر جبارة علي، أنهم قرروا مقاطعة التسجيل إذا لم تتراجع ادارة الجامعة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم.

وقال في حديث لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن إدارة الجامعة اصدرت قراراً بزيادة رسوم القبول العام لأكثر من (800%)، وبلغت رسوم كلية علوم التمريض (500) ألف جنيه بعد أن كانت (27) ألف جنيه. وأشار إلى أن رد إدارة الجامعة كان سخيفاً- حسب تعبيره.

وأوضح أن هنالك ثلاثة طلاب حُرموا من الدخول لجامعة الخرطوم لعدم سداد الرسوم وأحدهم من أبناء العاملين، وأضاف أنهم ذهبوا لمكتب مدير الجامعة لكن مدير مكتبه قال لهم إن المدير لا يقابل الطلاب.

وذكر جبارة أن الاستثناء الذي اصدرته الجامعة خاص بالطلاب المئة الاوائل او حفظة القران الكريم، وقال إنهم جلسوا مع أولياء امور الطلاب، وقرروا مقاطعة التسجيل اذا لم تتراجع ادارة الجامعة عن هذه الزيادات الكبيرة في الرسوم.

صحيفة الصيحة