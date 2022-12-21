(فيفا) يبحث إقامة كأس العالم كل 3 أعوام





يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة نهائيات كأس العالم كل 3 أعوام، بدلا من النظام الحالي الذي يجرى كل 4 أعوام، وفقا لتقارير إخبارية بريطانية، اليوم الأربعاء.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطط تأتي بعد تأجيل خطط إقامة المونديال كل عامين.

وذكرت صحيفتا (جارديان) و(ديلي ميل) البريطانيتان أن إقامة المونديال كل 3 سنوات ربما ينال دعم الاتحادين الأفريقي والآسيوي للعبة، وستكون جزءا من تغيير جذري في أجندة المباريات الدولية السنوية بعد عام 2030.

وربما تشهد نسخة كأس العالم المقبلة عام 2026، توسعا إضافيا بها، بعد قرار فيفا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة من 32 فريقا إلى 48.

كان مقررا توزيع المنتخبات المشاركة في تلك النسخة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، على 16 مجموعة، بواقع 3 منتخبات في كل منها، ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة مقترحات بشأن تشكيل المجموعات من 4 فرق، وهو ما يعني توزيع المشاركين على 12 مجموعة.

وفي حال تطبيق هذا المقترح، سوف يزيد عدد لقاءات المونديال من 64 مباراة، كما هو الحال الآن، إلى 104 مباريات.

من المتوقع أن تؤدي جميع تلك الخطط لزيادة إيرادات فيفا الذي ذكرت تقارير إخبارية تحقيقه أرباحا قياسية بنحو 5ر7 مليار دولار من مونديال قطر 2022، الذي انتهى يوم الأحد الماضي.

ويقوم فيفا بتوزيع الغالبية العظمى من أرباحه على الاتحادات الوطنية الأعضاء والتي يبلغ عددهم 211 اتحادا.

كان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، الذي ربما يستمر في منصبه حتى عام 2031، أعلن أيضا إقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، بدءا من نسخة المسابقة عام 2025.

يشار إلى أن نهائيات كأس العالم تقام كل 4 سنوات منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1930، وطرح فيفا فكرة إقامتها كل عامين، لكن هذا المقترح قوبل برفض شديد من اتحادي أمريكا الجنوبية وأوروبا، اللذين يعارضان أيضا فكرة إقامة المسابقة كل 3 أعوام.

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