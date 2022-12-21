رونالدو، موعد إتمام انتقال الدون للنصر السعودي





كريستيانو رونالدو، يستعد نادي النصر السعودي، لإتمام المفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه في الفترة المقبلة.

موعد انضمام رونالدو للنصر السعودي

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر: “أكد النصر السعودي لممثلي كريستيانو رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة”.

وأضاف رومانو: “عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو 2025، لا يزال ساريا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة”.

واختتم: “سيقرر كريستيانو رونالدو مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية”.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواحد حاليا في دبي بالإمارات لحسم انتقاله للنصر السعودي.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يتواجه رونالدو إلى الرياض استعدادًا للتوقيع مع النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

رونالدو يقترب من النصر

وقالت القناة إن “هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلا للاعب الأرجنتيني، بيتي مارتينيز، في النصر”.

وتم ربط ذلك بعدم ارتداء أي لاعب في الفريق النصراوي القميص رقم (7)، خلال مباراته أمام الرائد أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يلعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، العائد من الإصابة، بالرقم (7) كما اعتاد دائما رفقة العالمي، بل ارتدى القميص (77).

ويتدرب رونالدو حاليا في منشآت ريال مدريد، في انتظار استقراره على وجهته الجديدة، بعد أزمته مع مانشستر يونايتد التي انتهت برحيله عن الشياطين الحمر.

يذكر أن “الدون” ودع مؤخرا مونديال 2022 مع البرتغال، بالهزيمة أمام المغرب (1-0) في ربع النهائي.

ظهر قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في مقر تدريبات نادي ريال مدريد قبل التوقيع لناديه الجديد في الأيام القليلة المقبلة وبعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ناديه السابق.

رونالدو يظهر في تدريبات ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد كان سعيدًا بمساعدة كريستيانو رونالدو عندما طلب منهم التدرب في الفالديبيباس.

قرار اعتزال رونالدو

وزعمت بعض التقارير بأن كريستيانو رونالدو ينوي الاعتزال الدولي عقب الخروج من كأس العالم 2022 المقام في قطر، إثر الخسارة بهدف دون رد أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وحسب برنامج “كواترو” الإسباني، فإن أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو غير صحيحة، حيث ينوي صاروخ ماديرا، الاستمرار مع منتخب البرتغال حتى يورو 2024

ويعتقد كريستيانو رونالدو أنه يستطيع مساعدة المنتخب البرتغالي في عمر 39 عاما، على شاكلة مشاركة زميله بيبي بنفس السن في كأس العالم 2022.

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