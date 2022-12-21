فولكر: الاتفاق الإطاري لم يتم بضغوط دولية





قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة (يونيتامس) في السودان فولكر بيرتس، إن أهمية الاتفاق الإطاري تأتي من كونه “خطوة أولى” نحو الاتفاق النهائي والاتفاق على ترتيبات دستورية لفترة انتقالية جديدة، مقارنة مع كان قائما قبل عام.

وأضاف فولكر في مقابلة مع (الحرة): “كان القادة العسكريين لا يريدون العمل مع الأحزاب، والحرية والتغير ولجان المقاومة قالوا بانهم سيسقطون الانقلاب في غضون أسبوعين أو ثلاثة الآن اتفقوا نهائيًا على التحدث والتشاور مع بعض”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق جاء استجابةً لضغوط دولية قال: “دون شك هناك مساعدة دولية للسودان، ولكن لم تكن هناك ضغوط دولية، كانت بالتأكيد هناك إرادة دولية لإنهاء الانقلاب، إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وإعادة العلاقات الإنمائية بين العالم والسودان”.

صحيفة الصيحة