الاطاحة بمسؤول كبير في حكومة الخرطوم بسبب شبهات فساد





أصدر والي ولاية الخرطوم احمد عثمان حمزة قرار تم بموجبة إعفاء مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم من منصبة علي خليفة شبهة فساد وتلاعب

وبحسب حكومة ولاية الخرطوم فإن قرار إقالة مدير الهيئة جاء بعد شبهة فساد وتلاعب في تشغيل

وصيانة آبار مياه شرب تبرع بها والي الخرطوم لصالح منطقة الريف الغربي (امبدة)

و أكدت حكومة الخرطوم علي أن لجنة الخدمات بمنطقة (جعيرين) التابعة لمنطقة الريف الغربي ( امبدة)

تقدمت بوثائق ومستندات تثبت تورط هيئة مياه ولاية الخرطوم في شبهة فساد

وقبل ايام كذبت هيئة مياه ولاية الخرطوم خبرَ إعفاء المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب.

وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام فى تعميم صحافىّ” الثلاثاء” إنّ ماأورده أحد المواقع الالكترونية عارٍ من الصحّة وإنّ المدير العام للهيئة يزاول عمله الآن بمحليّة شرق النيل لإنجاز عدد من المهام،

وأكّدت أنها ستتّخذ كافة التدابير والإجراءات القانونيّة التى تحفظ لها حقوقها الأدبية والمعنوية.

وقالت إن أبواب الهيئة ظلّت مفتوحةً ومُشرَعة للإعلاميّين والصُّحُفيّين بتمليكهم المعلومات اوّلاً باول.

ودعت الإدارةُ لتجريم السلوك فى وقت تتحرك فيه إدارة الهيئة العليا فى كافّة الأصعدة لتوفير الإمداد المائى لمواطن الخرطوم.

صحيفة الصيحة