لجنة سيادية لإعادة آلاف اللاجئين من دول الجوار





بدأت لجنة تابعة لمجلس السيادة الترتيب لإعادة آلاف النازحين واللاجئين الذين فروا من المنطقتين “جنوب كردفان والنيل الأزرق” لدول الجوار.

وقال وزير الحكم الاتحادي ومقرر اللجنة العليا لتنظيم عودة اللاجئين والنازحين محمد كورتكيلا، في تصريح صحفي، الأربعاء، عقب الاجتماع الأول للجنة برئاسة مالك عقار إن مهام اللجنة المكونة من عدد من الوزراء والمختصين تتمثل في توفير مستلزمات العودة الطوعية للاجئي المنطقتين بدول الجوار.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض مهام اللجنة ومنهج عملها، كاشفاً عن الاتفاق على تكوين لجان مساعدة لها.

ويذكر أن آلاف الأشخاص نزحوا من النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى مناطق أخرى، إضافة للجوء آلاف آخرين إلى إثيوبيا وجنوب السودان؛ بسبب الحرب وأعمال العنف التي كانت تدور في المنطقتين.

صحيفة اليوم التالي