عرمان يعتذر للبرهان





كشفت مصادر موثوقة أن رئيس الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي؛ والقيادي بمركزي الحرية والتغيير، ياسر عرمان قدم اعتذاراً شفهياً بصورة مباشرة لرئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على خلفية تصريحات له اتهم فيها البرهان بالتنصل عن الاتفاق الإطاري.

وكان قد صرح عرمان في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على (تويتر) قال فيها إن البرهان في خطابه للجيش بمنطقة المعاقيل تنصل عن التسوية السياسية.

وأكد المصدر أن عرمان اعتذر للبرهان قبيل مغادرته البلاد إلى بريطانيا.

وقالت المصادر إن بابكر فيصل، القيادي بقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي رافق عرمان في زيارة الفريق البرهان لتقديم اعتذار عن التغريدة المتعلقة بخطابه الأخير .

وبحسب المصادر، استفسر البرهان عرمان إن كان قد سمع خطابه كاملاً أم أنه بتر منه جزئية استند فيها على وجهة نظره؟

وقالت المصادر إن رئيس مجلس السيادة كان غاضباً من تغريدة عرمان؛ إلا أنه قبل اعتذاره، وبعدها غادر عرمان البلاد إلى بريطانيا.

صحيفة اليوم التالي