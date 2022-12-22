استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق





كشفت جولة لـ(المصادر)، في سوق البوستة أم درمان، عن استقرار ووفرة أسعار السلع الاستهلاكية، وقال تجار بالسوق إن الفترة الماضية لم تشهد زيادات تذكر على أسعار السلع الاستهلاكية، مؤكدين ركود حركة البيع في السوق.

وأوضح التاجر بسوق البوستة، عثمان حسن عثمان لـ(الصيحة) أن كرتونة الصابون عبوة “27” قطعة صابون، بلغ سعرها “8500” جنيه، وصابون أبو شريحتين “10.200” جنيه، ونوع أقل منه بسعر “7.200” جنيه، فيما تبلع قطعة الصابون الواحدة بسعر “300” جنيه.

وأشار التجار، إلى أن رطل الزيت زنة واحد لتر بلغ “1000” جنيه، أما عبوة زيت صباح “1700” جنيه، وجوال السكر الكبير زنة 50 كيلو بلغ “27” ألف جنيه، والجوال الصغير “10” كيلو بسعر “5800” جنيه، والجوال الصغير “1900” جنيه، ولبن البودرة كابو “2” كيلو وربع بسعر “11500” جنيه، ورطل الشاي “1500” جنيه، وكرتونة معجون سيجنال “30” ألف جنيه، والقطعة الكبير “700” جنيه، والمتوسط “400” جنيه، أما كرتونة بسكويت رويال “4” آلاف جنيه، وبسكويت الجلوكوز “3” آلاف والشريو “2” ألف، وكرتونة الصلصة “9” آلاف جنيه، وكرتونة الفراشة “8500” جنيه، والكيس “150” جنيه، وكرتونة العدس “10” آلاف جنيه، والربع “300” جنيه، وكرتونة عصير تانجو “8” آلاف جنيه، والأصفر “7” آلاف جنيه، والليموني “4” آلاف، وكيلو الطحنية “2” ألف جنيه، وعلبة المربى الكبيرة “1500” جنيه، والصغيرة “900” جنيه، وعلبة النوتيلا الكبيرة “4” آلاف جنيه، والمتوسط “2” ألف والصغيرة “1500” جنيه، والماكس تيلا بين “3” آلاف إلى “1500” جنيه، وكرتونة الشعيرية “5” آلاف جنيه، والكيس “300” جنيه، ونفس السعر لكرتونة المكرونة، وكرتونة الاندومي “6” آلاف جنيه، ودستة الخميرة “900” جنيه، وكرتونة مرقة الدجاج “1000” جنيه، وجالون الكاتشب ألف جنيه، والمايونيز “2500” جنيه.

الخرطوم- بثينة حسين

صحيفة الصيحة