الهلال يستأنف التدريبات اليوم ويصحح الأخطاء





يستأنف الهلال اليوم الخميس، تحضيراته استعداداً لمواجهة السبت أمام كوبر، وذلك بعد أن منح الطاقم الفني بقيادة الكونغولي فلوران ايبينجي راحة للاعبيه أمس الأربعاء.

وكان الهلال تلقى خسارته الأولى في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز في اللقاء الذي جمعه بالأهلي الخرطوم عصر أمس الأول وهي الخسارة التي أثارت غضب الأنصار وأدت لانتقادات لاذعة على لاعبي الفريق بعد نهاية المباراة وهي انتقادات شملت الطاقم الفني.

وينتظر أن يعمل المدرب الكونغولي مع طاقمه على تلافي السلبيات العديدة التي لازمت أداء الفريق في الجولات الأخيرة، خُصُوصَاً على صعيد الأداء الدفاعي مع مراجعة تعامل دفاع الفريق مع الكرات الثابتة التي سجل عبرها الأهلي الخرطوم هدفيه.

صحيفة الصيحة