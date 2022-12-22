يؤدي أربع تجارب ودية منتخبنا يستعد لشان الجزائر من تونس ويغادر نهاية الشهر





تحدد بشكل قاطع برنامج إعداد مُنتخبنا الوطني الذي سيسبق مشاركته في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها الجزائر في الفترة من 13 يناير 2023م وحتى الرابع من فبراير 2023م، ويتواجد صقور الجديان في المجموعة الثالثة برفقة كل من غانا، المغرب ومدغشقر وتجرى مبارياتها في مدينة قسطنطينة، وتحديداً على أرضية ملعب الشهيد حملاوي.

ووفقاً لما هو مُخطّطٌ له مسبقاً، فقد تقرر بصورة رسمية أن ينعقد معسكر منتخبنا الوطني لبطولة “شان الجزائر” في دولة تونس ابتداءً من 30 ديسمبر 2022م الجاري، وحتى موعد السفر إلى مدينة قسطنطينة الجزائرية التي ستستقبل – عبر ملعب الشهيد حملاوي – مباريات المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها صقور الجديان مع المنتخبات المحلية لكل من غانا والمغرب ومدغشقر.

اكتمال الترتيبات

وأكملت لجنة المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع قيادة الاتحاد السوداني لكرة القدم، كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الذي سيعقده منتخبنا الوطني في دولة تونس تأهباً لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، واطمأن القائمون على أمر اتحاد الكرة على كافة الترتيبات الإدارية لسفر وإقامة البعثة وبرنامجها الكامل حتى السفر إلى الجزائر لخوض البطولة.

اختيار تونس

وجاء اختيار القائمين على أمر المنتخب الوطني، لدولة تونس حتى تستضيف معسكر الإعداد قبل أداء استحقاقات بطولة أمم أفريقيا للمحليين، من واقع أن تونس تُعد شبيهة من ناحية الأجواء والطبيعة العامة للجزائر، التي ستُجرى على أرضيات ملاعبها مباريات البطولة المختلفة، وقصد إداريو ومدربو المنتخب أن يمنحوا اللاعبين الجرعات الإعدادية الفنية والبدنية في طبيعة لا تختلف عن تلك التي سيلعبون خلالها في البطولة، وذلك يجعل أمر اعتيادهم على الأجواء في الجزائر أكثر سُهُولَةً.

مباريات ودية

معسكر صقور الجديان في تونس قبل السفر إلى الجزائر لأداء مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ستتخلّله أربع مباريات ودية، وحتى الآن تم تحديد ثلاثة مُنافسين مُحتملين، وهم منتخبات، تونس نفسها وليبيا والجزائر، فضلاً عن منتخب رابع لم يتم حسم أمره حتى الآن، وبالطبع ستكون هذه التجارب ذات فوائد عديدة للمنتخب على اعتبار أنه سيلاقي مُنتخبات قوية ستمنح جهازه الفني رؤية إعدادية مثالية تُمكِّنه من الوقوف على نقاط القوة والضعف في فرقته، بجانب الوصول للتشكيلة الأساسية المَثاليّة لأداء المباريات الرسمية.

استكشاف المواهب

انخرط أفراد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في مُتابعة مكثفة لمباريات مسابقة الدوري الممتاز المُختلفة، وذلك من أجل الاستفادة منه في سبيل التعرُّف على مواهب أكثر لضمها لكلية المنتخب الوطني وقائمته المغادرة إلى تونس وثم الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ويحرص أعضاء الإطار الفني لصقور الجديان للوقوف على مستويات كافة اللاعبين سواء من خلال المتابعة من داخل الملاعب المختلفة أو عبر شاشات التلفاز.

مراقبة خاصّة

متابعة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لمباريات الدوري الممتاز، لا تقتصر على استكشاف مواهب جديدة لضمِّها لكلية المنتخب الوطني التي ستمثل السودان في نهائيات أمم أفريقيا للمحليين، فحسب، بل إن مدربي صقور الجديان يتابعون المباريات كذلك بدافع مراقبة أداء اللاعبين الذين يتواجدون في كلية المنتخب أصلا، للوقوف على آخر التطورات لحالتهم الفنية والبدنية والمعنوية، كما أن هناك تركيزاً خاصّاً من قِبل أفراد الجهاز الفني للمنتخب على بعض اللاعبين الموجودين في كلية المنتخب لكنهم لم يُغادروا معه مؤخراً إلى رواندا التي شهدت معسكراً قصيراً وتجربتين وديتين ضد المنتخب الرواندي في العاصمة كيجالي، ولم يكونوا قد غادروا لأسبابٍ مُختلفةٍ.

صحيفة الصيحة