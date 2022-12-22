مستشار سابق لحمدوك يكشف عن هدف خطير لـ”عمر البشير”





كشف المستشار بمكتب رئيس الوزراء السابق أمجد فريد، عن إشارات وأهداف خطيرة، ألمح لها الرئيس المعزول عمر البشير في جلسة الاستماع إلى أقواله في المحكمة.

وقال أمجد فريد في تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس، إنّ أخطر الإشارات والأهداف، هو السعي لتبرئة قادة المؤتمر الوطني المدنيين المتّهمين في نفس القضية، تمهيدًا لإطلاق سراحهم وإعادة قيادة المؤتمر الوطني المحلول إلى خارج السجون.

وأشار أمجد إلى أنّ محاكمة قيادات المؤتمر الوطني تحتاج إلى قانونٍ خاصٍ.

وتابع” من الصعب جدًا إنّ لم يكن من المستحيل تحقيق العدالة في الجرائم المتعلّقة بانقلاب 1989 عبر النظام القضائي الحالي والمحاكم الحالية”.

وأردف” كذلك فإنّ الإجراءات الإدارية التعسفية ليست ذات استس قانون كافٍ في تقديري الأمر يحتاج إلى محكمة خاصة وقانون خاص هذه ليست بدعة على النظم القانونية”.

والثلاثاء، اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه يتحمّل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلا: “أعلم أن الاعتراف سيّد الأدلة”.

وأشار البشير إلى أنّه لم يكن لأيّ عضو في مجلس قيادة الثورة أيّ دور في أحداث 30 يونيو 1989.

باج نيوز