فرصة نموذجية أمام المريخ .. وريكاردو يركز على تجهيز الثنائي للديربي





ريكاردو يركز على تجهيز الثنائي للديربي

يركز مدرب المريخ هيرون ريكاردو على تجهيز الجزولي نوح وأريك كيمبالي لقيادة المقدمة الهجومية للفريق في مباراة الديربي أمام الهلال، ودفع البرازيلي بالمهاجم الأوغندي في عدد من المباريات الماضية في أجزاء منها، بينما جهز ريكاردو المهاجم الواعد الجزولي نوح في المباراتين الماضيتين، ومن حسن حظ البرازيلي أن نوح استعاد حاسة التهديف سريعاً، ونال هدفاً حسم به مباراة الجولة الماضية أمام كوبر.

وبالرغم من تألق الجزولي وظهور كيمبالي، غير أن القلق ما يزال يسيطر على ريكاردو وعلى جماهير المريخ من خط الهجوم الذي يعد الحلقة الأضعف في الفريق، الجزولي نوح سيظهر في الديربي الخامس وهو في عمر 20 عاماً، بينما سيشارك أريك كيمبالي في الديربي الأول.

برازيلي المريخ يراهن على قوة خط الوسط

يراهن ريكاردو هيرون على قوة خط وسط المريخ في مباراة الديربي ليحسم المباراة في وجود رمضان عجب والسماني الصاوي، ويتصدر الثنائي قائمة هدافي الديربي من الجيل الحالي، إذ تمكن عجب من هز شباك الهلال 5 مرات، بينما يأتى بعده الصاوي الذي أحرز 4 أهداف، وبجانب الثنائي يتواجد في خط وسط المريخ المايسترو عمار طيفور أفضل نجوم محور الارتكاز بالبلاد، بينما ساهم الظهور المدوي للكولمبي برايان أديسلون في مزيد من الثقة في تقديم مباراة قوية أمام الهلال في الديربي، خط وسط المريخ حسم عديد المباريات في الفترة الأخيرة في غياب تام للمهاجمين.

ويستعيد خط وسط المريخ نجم المحور محمد الرشيد الذي يخضع لتدريبات خاصة، وسيكون جاهزاً للمشاركة في القسم الثاني من الموسم.

الجمعية العمومية تحدد مصير ريكاردو

ستحدد الجمعية العمومية للمريخ مصير البرازيلي ريكاردو، وحال أتت الجمعية بأيمن مبارك فإن استمرار ريكاردو سيكون مؤكداً، في ظل قناعة أبجيبين بالبرازيلي، في حين لن يقود ريكاردو المريخ في مجموعات رابطة أبطال إفريقيا حال فاز حازم مصطفى في الانتخابات، التعاقد مع ريكاردو كان مثار جدل جماهيري كبير، وانتقدت أعداد كبيرة من الجماهير خطوة التعاقد مع البرازيلي، بينما تحفظت بعض الجماهير في رأيها، وما يزال المدرب محل شد وجذب بين الجماهير في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الديربي أمام الهلال وكيفية إدارتها.

تطور وطفرة كبيرة لمنافسي القمة في الأبطال

واصل الزمالك المصري ظهوره المدوي في مسابقة الدوري المصري، وسحق أبناء ميت عقبة منافسهم حرس الحدود برباعية نظيفة أمس الأول، وقدم الزمالك مستويات متميزة مظهراً جاهزية كبيرة لمباريات المجموعات، وسيدعم الفريق صفوفه بلاعبين متميزين في المريكاتو الشتوي.

وبالمقابل حقق الأهلي فوزاً صعباً على فاركو في الزمن القاتل بهدفين مقابل هدف، وتمكن كولر من إحداث طفرة كبيرة على المستوى، وتغير شكل الفريق كلياً عما كان عليه الموسم الماضي، الذي شهد مشاركات قياسية للاعبي الفريق.

ويواجه الأهلي الهلال في رابطة الأبطال مع صن داونز والقطن الكاميروني في حين يواجه المريخ الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

دفاع المريخ يتلقى دعماً مقدراً

سيستعيد المريخ جهود مدافعه مطصفى كرشوم، الذي أصبح جاهزاً للمشاركة في مباريات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته بصورة طبيعية في التدريبات، ويركز ريكاردو على تجهيز المدافع الذي يصنف بأنه الأفضل في البلاد ليدفع به في المباراة أمام ودنوباوي، سيما وأنه لن يتعرض لضغط كبير، ولا يعاني مشاكل كبيرة على مستوى خط الدفاع تحديداً، في ظل تألق لافت لحمزة داوود، ومحمد كسرى، ففي وجود الثنائي اجتفظ خط دفاع المريخ بتميزه، كأفضل خط دفاع في الدوري، على الرغم من أن الفريق يحتل المركز الثالث، غير أن للفريق مباراتان مؤجلتان، حقق الفوز فيخا فسينفرد بالمركز الثاني، ليكون الفارق بينه والهلال المتصدر نقطة واحدة فقط.

فرصة نموذجية أمام المريخ

ارتفع المريخ برصيده إلى 26 نقطة، محتفظاً بمركزه الثالث في مسابقة الدوري، وتبدو فرص الأحمر وافرة في الوصول إلى 26 نقطة في المباراة أمام ودنوباوي، الذي حقق الفوز، وربما لن يكون عصياً، في ظل الظهور الحالي للمنافسين، فرصة المريخ ستكون كبيرة لاقتناص المركز الثاني، وتقليص الفارق مع الهلال إلى نقطة واحدة فقط، حال حقق الفوز على الهلال والعرب في مباراتين في توقيت متقارب للغاية، بينما ستبدد آلام الأمر مبكراً الخاسر أمام الأزرق، وتعثر أمام السوكرتا، عندها سيتسع الفارق بينه ومنافسه الهلال بدرجة كبيرة، تساهم في تبديد الآمال مبكراً.

المريخ تعثر في مباريات سهلة، وأهدر نقاطاً كانت في المتناول أمام الرابطة كوستي، الذي لم يستطع تحقيق الفوز بعد ذلك، واكتفى بمفاجآته المدوية تلك، في حين تعثر المريخ بالتعادل أمام الأهلي مروي وحيدوب النهود، ليهدر 7 نقاط كاملة، كانت ستعصف بحظوظه في الدوري؛ لولا الخسارة التي تعرض لها الهلال أمام الأهلي الخرطوم.

صحيفة اليوم التالي