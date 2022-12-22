الجبهة الثورية : الجاكومي ليس من الأعضاء المؤسسين





أكد الأمين السياسي لحركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الجبهة الثورية قيادة “الهادي إدريس” محمد كاس، أن هنالك اتهامات تلاحق الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس، بل وفي بعض الأحيان تطال الاتهامات رئيس الجبهة نفسه، وبالأخص الهجوم الأخير الذي قاده السيد الجاكومي على الهادي إدريس، حيث اتهم الأخير بأنه ليس من الأعضاء المؤسسين للجبهة الثورية .

وأردف أن الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس، ستمضي في طريقها نحو الحل السياسي، الذي يفضي لاستعادة التحول المدني الديمقراطي ويقود إلى استقرار البلاد من التوهان والانزلاق، وأكد أن الإعلان الدستوري يعتبر بمثابة حجر الأساس لانطلاقة التحول المدني الديمقراطي. وأشار إلى أن محمد سيد أحمد الجاكومي هو ليس من الذين ساهموا في قيام وتنفيذ مشروع الجبهة الثورية سياسياً وعسكرياً الذي يتحدث عنها، وأنه يعلم أن معظم قادة حركة /جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي الذي يقودها د.الهادي إدريس، هم من ساهموا في بناء هذا المشروع ،وبناء صفوف الجبهة الثورية منذ ميلادها .

وشدد على أن المتواجدين في المجلس الانتقالي الآن مقارنة بعضوية حزب الجاكومي الذي لا يعرف فيه سوى الجاكومي، الذي لم يساهم سوى في مسيرة الجبهة “بحلقومه”، مضيفاً إذا سألنا هل لديه المعرفة حتى بكتائب الجبهة الثورية السودانية آنذاك، فإنه لن يعرف ولايعرف حتى المناطق التي دخلتها الجبهة الثورية آنذاك .

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي