مطالب بتحويل البشير ومدبري انقلاب الإنقاذ لمحاكمة عسكرية





طالب تحالف قوى التغيير السودانية بتقديم البشير وكل أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ إلى محاكمة عسكرية لمخالفتهم التعليمات وحنثهم بالقسم، وتقديم المدنيين من أعضاء الحركة الإسلامية بشقيها المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي إلى محاكمة مدنية، وقال التحالف في بيان اطلعت عليه (الحراك)، أن ما تم عرضه في محاكمة البشير ومدبري انقلاب 30 يونيو1989م فيه استفزاز صريح لمشاعر الشعب، وشدد التحالف على إيقاف ما أسماها بالمسرحية الكوميدية لمحاكمة مدبري انقلاب الـ 30 من يونيو، إلى حين توفر قضاء عادل ونزيه يقتص للشعب السوداني ممن أذاقوه الويلات طيلة فترة حكم الإنقاذ. وأضاف التحالف أن تلك المحاكمة التي تحدث فيها البشير بكل سخرية واستهزاء عن تحمله كامل المسؤولية عن انقلاب الإنقاذ، مؤكداً أنه أمر عار من الصحة وأثبتته شهادة الترابي الذي حكى في شهادته للعصر أن الانقلاب كان بتخطيط وتدبير الحركة الإسلامية، وأشار نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالتحالف المهندس”الأمين البشاري” أن ما يسمى بمحاكمة المشتركين في انقلاب 1989 ماهي إلا مهزلة، من مهازل القضاء الذي برأ معظم رموز النظام السابق بعد أن حكم عليهم سابقاً مثل غندور وأنس عمر، وأضاف أن القضاء الذي يسمح لرأس النظام البائد بالتبجح أمامه والسخرية منه هو قضاء غير مؤهل لمحاكمة البشير.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي