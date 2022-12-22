تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تمويل رونالدو مع النصر السعودي





كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، حقيقة تمويل صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي.

ونفى تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ما تردد حول تمويله لصفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي، حيث كتب: “أي أحد يعتقد إن لي علاقة بأي شيء يخص كرة القدم السعودية هذا يعاني من خلل في الدماغ، لأني تعبت أشرح، منذ صدر الأمر الكريم بإعفائي لا علاقة لي بشيء في الكرة أو الرياضة، إلا عند الاحتفال بإنجاز وطني”.

وتابع: “نسيت أقول شيء مهم، جالسين نختار مدرب لمباراة نجوم الهلال والنصر أو النصر والهلال مع باريس اللي تقام إن شاء الله يوم 19 يناير على كأس موسم الرياض، في درة الملاعب إستاد الملك فهد وبتكون نار، لإن فيها ميسي ومبابي ضد نجوم الهلال والنصر، لا تحولون التغريدة لشيء ثاني ما قلته! لو عندي شيء بقوله بوضوح”.

وكانت وسائل إعلام عالمية أكدت اقتراب انتقال رونالدو من النصر السعودي لمدة موسمين ونصف أو ثلاثة مواسم، على أن يحصل النجم البرتغالي في الموسم الواحد على ما يقرب من 200 مليون يورو.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يخرج أي مسؤول حتى الآن في النصر السعودي لنفي أو تأكيد هذه الأنباء، ولكن من جانبه رد رونالدو على سؤال يتعلق بانتقاله إلى صفوف النصر وذلك خلال فترة كأس العالم 2022 الأخيرة، حيث قال: “لا ليس صحيحاً”.

البيان