لابورتا: نتمني عودة ميسي لبرشلونة مرة أخري





تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة،عن إمكانية عودة ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين ولعب باريس سان جيرمان الحالي إلى الفريق الاسباني مرة أخري.

وتوج ميسي بلقب كأس العالم 2022 رفقة منتخب الارجنتين، مما جعل جمهور برشلونة يتحمس مجددًا حول إمكانية عودة البرغوث.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا:” كان لدينا لقاء مع وسائل الإعلام، أجرينا محادثات بنبرة هادئة”

وواصل “أتمنى عودة ميسي، لكن لا يمكننا صنع التوقعات، إنه لاعب في باريس، ولديه عقد مع الفريق الفرنسي”.

وأردف “سعداء من أجل تتويج ميسي، لا أريد صنع توقعات صعبة للغاية، تم اللجوء إلى الرافعات لإنقاذ النادي لأنه كان في وضع صعب”.

وأضاف “الآن الدوري الإسباني وضع الحدود للرافعات، وسيكون من الممكن تنفيذ واحدة من هذه العمليات، لكن لن تكون من أجل التعاقد مع لاعب”.

وشدد “بالنسبة لنا، ميسي الأفضل على الإطلاق، مقتنع بأن داخل قلبه تشجيع البارسا، إنه مرجع وسيظل دائمًا مرتبطًا ببرشلونة، نود أن يعود، لكن هذا شيء سنرى إمكانية حدوثه”.

دوري السوبر الأوروبي

وعن دوري السوبر الأوروبي فأكد “يجب أن يكون اليويفا على طاولة الحوكمة معنا، إذا لم يحصل ذلك، يمكننا أن نجد دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لتنظيم البطولة، أعتقد أن كرة القدم تحتاجها”.

وأوضح “أحاول دائمًا تشجيع الحوار، حتى مع أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، نحن منفتحون للحديث، دوري السوبر ضروري لاستدامة أندية كرة القدم”.

وأتم “دوري السوبر سيفيدنا كثيرًا، نشجع الحوار، وربما في غضون عامين يمكن أن يصبح حقيقة”.

كريستيانو رونالدو

وعلي صعيد متصل أكدت صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية عن تغيير خطة كريستيانو رونالدو من الانتقال للنصر السعودي بعد اقتراب ميسي من التجديد مع إدارة باريس سان جيرمان وبقاءه في الدوريات الأوروبية يجعل ميسي أقرب من تحطيم أرقام رونالدو.

وأضافت الصحيفة فيى تقريرها الصادر صباح اليوم عن انتظار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرد من الأندية التي تم الحديث معها من طرف وكيل اللاعب البرتغالي للتعاقد مع في صفقة انتقال لاعب حر في يناير المقبل.

وأشارت تقارير صحفية عن اقتراب النجم الأرجنتيني ميسي من تجديد تعاقده لمدة عام مع باريس سان جيرمان مع اضافة خيار للتجديد لمدة عام آخر، وأكدت رفض ميسي للعرض المقدم له من الدوري الأمريكي.

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