البنك المركزي يكشف تفاصيل ارتفاع أسعار النفط عالميا





أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 3.86%، في الفترة من ٩ وحتى ١٦ ديسمبر الجاري وذلك حسب تقرير تحليلي لحركة الأسواق العالمية خلال تلك المدة صادر عن البنك المركزي المصري.

البنك المركزي المصري

وأوضح التقرير الذي أعلن عنه البنك المركزي اليوم أن ذلك الارتفاع جاء ليعكس بذلك بعض خسائر الأسبوع الماضي وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 2.48% في بداية الأسبوع، لتسجل زيادة جديدة بالقياس منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتستعيد مسارها الصعودي مرة أخرى وسط حالة تفاؤل بشأن إعادة فتح الصين، وهو ما سيزيد من توقعات معدل الطلب.

أسعار النفط العالمية

وأضاف التقرير أنه ارتفعت الأسعار بنسبة 3.45% يوم الثلاثاء لتتجاوز مستوى الـ 80 دولارًا للبرميل، مسجلة زيادة بنسبة 3.73% منذ بداية العام وحتى تاريخه وجاءت المكاسب على خلفية توقع ارتفاع الطلب على النفط في الصين، -كما دعم تراجع التكهنات بشأن تشديد السياسة النقدية من توقعات نمو معدل الطلب.

معهد البترول الأمريكي

وتابع التقرير أنه جاء الارتفاع في الأسعار على الرغم من تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أشار إلى أن مخزونات النفط زادت بمقدار 7.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، وهو أعلى من التوقعات بزيادة قدرها 3.9 مليون برميل. وفي يوم الأربعاء، استمر تزايد الأسعار، حيث توقعت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية (IEA) انتعاشًا في معدل الطلب على مدار العام المقبل. وأبقت منظمة أوبك على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.20 مليون برميل يوميًا دون تغيير، ليصبح إجمالي تقديرات الاستهلاك العالمي مقدر بـ 101.77 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

وأوضح أنه مع ذلك، فقد أشارت إلى أن “هذه التوقعات غير مؤكدة نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية، وتدابير مكافحة وباء كورونا خاصة في الصين والتوترات الجيوسياسية المستمرة ” ومن ثم انعكست المكاسب الأسبوعية بشكل جزئي، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 1.80% و2.67% يومي الخميس والجمعة، حيث تدهورت معنويات المخاطرة على خلفية زيادة المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في ظل تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية.

بوابة فيتو