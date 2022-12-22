الأهلى 2001، يفوز على إنبى 2/5 ببطولة الجمهورية





الأهلى 2001، فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 اليوم الخميس خارج ملعبه على إنبي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب إنبي، ضمن منافسات الجولة ١٣ من دوري الجمهورية للشباب.

مشوار الأهلى 2001 في بطولة الجمهورية

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أهلي 2001 إلى 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ – ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ – ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ – ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ – صفر، وعلى طلائع الجيش ١ – صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر – ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ – ٢، وخسر أمام الجونة صفر – ١، وفاز على المقاصة ٥ – صفر وفاز على انبى 5-2، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه

أهلي 2003 ينفرد بصدارة بطولة الجمهورية بعد الفوز على الزمالك

من ناحية أخرى قفز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 إلى صدارة ترتيب بطولة الجمهورية، بعدما نجح في حسم مباراة القمة على حساب الزمالك، بهدف دون رد، جاء في الثواني الأخيرة عن طريق أحمد أشرف، وذلك ضمن مباريات الجولة ١٤ من الدوري.

الفوز رفع رصيد أهلي 2003 إلى ٢٩ نقطة، ليقفز للمركز الأول على حساب الزمالك، الذي تراجع للمركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة، بينما جاء سموحة في المركز الثاني برصيد ٢٨ نقطة، وخلفه المصري في المركز الثالث برصيد ٢٧ نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي أهلي 2003 في الجولة المقبلة مع الإسماعيلي، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن لقاءات الجولة ١٥ من الدوري، والتي تقام بعد انتهاء التوقف الدولي لمعسكر منتخب الشباب.

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