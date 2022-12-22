مانشستر سيتي ضد ليفربول، رقم غير مسبوق ينتظر محمد صلاح





مانشستر سيتي ضد ليفربول، يحتضن ملعب الاتحاد معقل السيتي، قمة مباريات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره ليفربول، في العاشرة مساء اليوم الخميس.

وتأهل ليفربول للدور الرابع في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تخطيه عقبة ديربي كونتي في الدور الثالث بركلات الجزاء الترجيحية 3-2، بينما تأهل مانشستر سيتي للدور الرابع بعدما تخطى نظيره تشيلسي في الدور الثالث بثنائية دون رد.

ثالث مواجهة بين مانشستر سيتي وليفربول

وتواجه مانشستر سيتي وليفربول مرتين هذا الموسم، وحسم ليفربول المواجهتين في كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول في مباراة الدرع الخيرية بنتيجة (3-1)، وسجل الثلاثية ترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح وداروين نونيز، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جوليان ألفاريز، وفاز الريدز في لقاء الدوري بملعب أنفيلد بهدف من توقيع محمد صلاح.

رقم تسيميكاس

ويستعد كوستاس تسيميكاس لخوض مباراته رقم 50 رفقة الريدز في جميع المسابقات، في حال شارك في المباراة اليوم.

وبالنظر إلى آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس الرابطة، لا يتبقى من قائمة ليفربول سوى الثلاثي جيمس ميلنر وجوردان هندرسون إضافة إلى روبرتو فيرمينو.

محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ويعول ليفربول على خدمات نجمه المصري محمد صلاح، والذي سجل 9 أهداف في آخر 15 مباراة خاضها أمام مانشستر سيتي.

وبإمكان محمد صلاح أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول، ينجح في التسجيل في شباك نفس الخصم في 3 مسابقات مختلفة في نفس الموسم.

حارس ليفربول

وتصدى حارس ليفربول البديل كايمهين كيليهر لركلات لليفربول في ركلات الترجيح، أكثر من أي حارس آخر في تاريخ الريدز، وذلك بواقع 6 ركلات.

ومن بين تصديات الحارس الأيرلندي، 3 ركلات في الدور السابق من البطولة أمام ديربي كاونتي، وشارك كيليهر في 8 مباريات رفقة ليفربول في تلك المسابقة، ونجح في الفوز بأربع مباريات بركلات الترجيح.

كلوب في كأس الرابطة

واعتمد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على مدار 25 مباراة خاضها رفقة الريدز في كأس الرابطة، على 88 لاعبًا مختلفًا.

وحقق كلوب الانتصار في 12 مباراة أمام بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في جميع المسابقات وخسر في 9 لقاءات أخرى.

وحافظ ليفربول على نظافة شباكه في 7 مباريات من آخر 8 مباريات خاضها في كأس الرابطة، وكان الاستثناء ليستر سيتي والذي سجل 3 أهداف في الأنفيلد العام الماضي.

مانشستر يونايتد وبيرنلي

وحقق مانشستر يونايتد الفوز علي نظيره بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد ضمن دور الـ16، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو”.

وحمل هدفا مانشستر يونايتد توقيع الثنائي كريستيان إريكسن وماركوس راشفورد في الدقيقتين 27، و65 من عمر اللقاء ليصعد يونايتد إلى ربع النهائي.

بوابة فيتو