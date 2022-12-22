تشيلسي يسبق الأهلي ويتعاقد مع لاعب كوت ديفوار





كشفت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبرم أولى صفقاته هذا الشتاء، ضمن سعيه لتعزيز حظوظ فريقه بالمنافسة على مختلف الألقاب هذا الموسم.

تشيلسي يتعاقد مع فوفانا

وذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن تشيلسي أتم التعاقد مع مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا، مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني قادما من مولده النرويجي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي ظهر لأول مرة دوليا مع كوت ديفوار في العام 2019، لفحص طبي في لندن مساء اليوم الخميس.

وقال رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “هناك اتفاق كامل بين جميع الأطراف، تم التوصل إلى اتفاق. تم إخباره بأن الفحوصات الطبية ستجرى اليوم في لندن، في عيد ميلاده، المهاجم الإيفواري المولود في 2002 سينضم إلى تشيلسي من مولده مقابل 12 مليون يورو”.

مسيرة فوفانا

واستمتع فوفانا بمسيرة ناجحة مع مولده النرويجي في العام 2022، حيث سجل 22 هدفا في 39 مباراة، وساهم في فوز الفريق بثنائية الدوري والكأس.

وأنفق تشيلسي أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني في الصيف، حيث وصل أمثال رحيم ستيرلنج وكاليدو كوليبالي وويسلي فوفانا ومارك كوكوريا وبيير إيمريك أوباميانج وكارني تشوكويميكا إلى “ستامفورد بريدج”.

مفاوضات الأهلي مع فوفانا

وكان النادي الأهلي قد تفاوض مع فوفانا في الصيف الماضي، واعترف اللاعب في تصريحات صحفية بمفاوضات الأهلي، بل ورحب بالانضمام إلى المارد الأحمر.

لكن مفاوضات الأهلي مع فوفانا لم تكتمل، ويستمر اللاعب مع فريقه، حتى أتم الاتفاق بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

بوابة فيتو