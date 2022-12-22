الميرغني يلتقي وفد الإدارات الأهلية بشرق السودان





إلتقى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني اليوم بدار أبوجلابية بالخرطوم وفد من الإدارات الأهلية وقيادات سياسية ومكونات مجتمعية من شرق السودان. وقال مولانا جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول قضايا وهموم شرق السودان بالإضافة إلى التواصل مع مكونات الشرق لتحقيق الوفاق الوطني الشامل وحل قضية الشرق. وأشار جعفر إلى استمرار تواصل الاجتماعات مع كل المكونات والقيادات السياسية والمجتمعية بشرق السودان، مؤكداً رعاية مولانا محمد عثمان الميرغني للمنبر التفاوضي بين أبناء الشرق لحل مشاكل شرق السودان وتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي والتنمية في كل أنحاء البلاد، مبيناً أن مولانا الميرغني ظل طوال مسيرته يدعو للوفاق بين كل أبناء السودان ليكونوا يد واحدة. فيما قال ممثل وفد مكونات وإدارات شرق السودان عمدة الأرتيقا عبدالله محمد أبو آمنة إن الاجتماع طرح هموم شرق السودان، وإن الوفد ناشد مولانا الميرغني بمواصلة العمل لحل القضايا الخلافية بشرق السودان، مشيراً إلى أنهم يد واحدة خلف قيادة زعيم الختمية حتى يتم بناء البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.

زينب كباشي عيسى رئيس مؤتمر البجا التصحيح، أكدت وقوف كل قيادات حزب البجا خلف مولانا الميرغني لمواصلة جهوده لحل الخلافات بين النظار والقبائل ولم الشمل بين كل مكونات شرق السودان، مشيرة إلى أن هنالك إجماع في الشرق على قيادة الميرغني للوفاق، مبينة أن مولانا الميرغني وجه بتكوين مجموعة بقيادة مولانا السيد جعفر الصادق للتواصل والجلوس مع كل الفرقاء لتحقيق الوفاق بين أبناء الشرق والتوجه نحو تحقيق التنمية وتحقيق التعايش المجتمعي والسياسي.

وكالة سونا