عضو بمجلس السيادة: لا تنازل ولا مساومة في اتّفاق سلام جوبا





خلال مخاطبة لقواته في أمبرو.

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر، عن تمسّكهم باتّفاق سلام، وأنّه لا تنازل ولا مساومة فيه.

والخميس، خاطب الطاهر أبوبكر حجر، قوات تجمّع تحرير السودان، بمركز تجميع القوات بمحلية أمبرو بشمال دارفور.

وقال حجر، إنّهم ماضون في تنفيذ اتّفاق سلام جوبا بندًا بندًا، موضّحًا أنّ التوقيع تمّ بإرادة وعزيمة قويّة.

وأشار إلى أنّ قوى تحرير السودان ليس دعاة للحرب ولا راغبين فيها.

وأضاف” الحرب فرضت علينا، ولكنّنا دعاة سلام حماة لوحدة السودان”.

باج نيوز