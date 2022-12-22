قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء يجيزمسودة الاستراتيجية الوطنية





ترأس وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق على، اجتماع قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء اليوم، حيث أجاز القطاع مسودة الاستراتيجية الوطنية الخمسية حول إيجاد حلول للنازحين والعائدين واللاجئين والمجتمعات المضيفة والتي أعدتها وزارة الخارجية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تهيئة الظروف للنازحين والعائدين واللاجئين بإيجاد حلول تسمح لهم بإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة واستقلالية وانسجام تام مع المجتمعات التي تستضيفهم وفق احترام كامل لحقوق الافراد.

وأكد الاجتماع أهمية الاستراتيجية في وضع حلول للمشاكل المتعلقة بالنزوح مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتطور بالبلاد، فضلاً عن ضرورة مراقبة حركة العبور في حدود السودان وأهمية مراجعة وتفعيل القوانين الخاصة بضبط حركة الوجود الأجنبي بالبلاد، والعمل على استقطاب دعم المجتمع الدولي لتمويل برامج توفيق أوضاع اللاجئين وذلك بما يضمن تنفيذ مشروعات وبرامج الاستراتيجية.

وكالة سونا