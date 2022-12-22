اتحاد الكرة،احمد مجاهد يحذر الجبلاية من قرار الفيفا الجديد





اتحاد الكرة، طالب أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة المصري السابق لكرة القدم الاتحاد الحالي بضرورة الاستعداد لكاس العالم لأقل من 17 سنة.

وطالب أحمد مجاهد اتحاد الكرة بترتيب الأوراق وتكوين منتخبات الناشئين ٢٠٠٧ ثم ٢٠٠٨ والشباب ٢٠٠٥ استعدادا لكاس العالم بناء علي قرار الفيفا الاخير بتنظيم كأس العالم لأقل من 17 سنة كل عام وليس كل عامين.

احمد مجاهد يطالب اتحاد الكرة بالتجهيز لكأس العالم أقل من 17 عاما

ونشر أحمد مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:”قرار مجلس الفيفا الأخير بتنظيم كأس العالم لأقل من ١٧ سنة سنويًا وليس كل سنتين يغير الكثير من الثوابت فكانت بطولة أقل من ١٧ سنة لمواليد السنوات الزوجية (٢٠٠٢- ٢٠٠٤- … ).

وتابع قائلا:” وستكون البطولة في عام 2023 لمواليد ٢٠٠٦ وبعد إعلان هذا القرار فإن هذا يعني أن السنوات الفردية (٢٠٠٧- ٢٠٠٩- …..) ستأخذ دورها ولن تنتظر حتى بطولة ما أقل من ٢٠ سنة والتي ظلت كل سنتين”.

وأوضح:”ووجب على اتحاد الكرة ترتيب الأوراق وتكوين منتخبات الناشئين ٢٠٠٧ ثم ٢٠٠٨ والشباب ٢٠٠٥ على هذا الأساس”.

كلاتنبرج يحلل الحالات التحكيمية

ونشر اتحاد الكرة فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” مقطع فيديو لـ كلاتنبرج عن أبرز القرارات التحكيمية فى الجولة السابعة.

وحسم كلاتنبرج الجدل بشأن طرد عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر فى مباراة الأهلى التي أقيمت بالجولة الماضية بالدوري، بعد تدخل عنيف على محمد عبد المنعم لاعب الأهلى.

وأكد أن القرار بطرد لاعب فيوتشر سليم لأن هذا التنافس يعرض سلامة اللاعب للخطر، حيث اصطدم أسفل الحذاء بقدم اللاعب وأعلى الكاحل بسرعة، كما أكد كلاتنبرج صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الأهلى فى نهاية المباراة.

وقال كلانتنبرج خلال الفيديو أن الحكم فى مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش منح لاعب الطلائع بطاقة صفراء، وقام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى الحكم بالمراجعة الميدانية لاحتمالية وجود بطاقة حمراء نتيجة اللعب العنيف، واتفق الحكم بعد المراجعة مع قرار حكم الفيديو.

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