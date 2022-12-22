تألق راشفورد يبشّر يونايتد بتعويض رونالدو





قدم ماركوس راشفورد أداء متميزا بكل المقاييس وأحرز هدفا جميلا في شباك بيرنلي في أول مباراة رسمية لمانشستر يونايتد منذ انفصاله عن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يبشر بأنه يمكن أن يكون الهداف الأبرز للفريق خلال السنوات المقبلة.

وبعد إحرازه ثلاثة أهداف لمنتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر قدم راشفورد أداء كبيرا على يمين خط هجوم يونايتد وأكد تأهل الفريق لدور الثمانية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بهدف رائع في شباك بيرنلي الاربعاء.

وأحرز راشفورد (25 عاما) الهدف بعد أن سيطر على الكرة في ملعب فريقه وانطلق نحو مرمى الخصوم متجاوزا اثنين من المدافعين قبل أن يطلق الكرة إلى داخل الشباك ما يدلل على عودته إلى سابق تألقه بعد تراجع مستواه في الموسم الماضي.

ويبدو أن ثقة راشفورد في نفسه تراجعت بعد أن أهدر ركلة ترجيح في مواجهة إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا العام الماضي كما أن عودة رونالدو المفاجئة إلى الفريق كان لها تأثير سلبي أيضا على مستواه.

وشارك راشفورد أساسيا من البداية في 18 من 49 مباراة ليونايتد في جميع المنافسات وأحرز خمسة أهداف فقط، بينما أنهى الفريق الموسم بدون أي لقب محققا أقل حصيلة من النقاط منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992. كما استبعد من تشكيلة منتخب إنجلترا.

لكن مع ابتعاد رونالدو عن المقدمة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الحالي الهولندي أريك تن هاغ ومن ثم إنهاء عقده في الشهر الماضي استعاد راشفورد موقعه من جديد وشارك أساسيا في 16 من 22 مباراة في جميع المنافسات وأحرز تسعة أهداف.

كما عاد لمنتخب إنجلترا وشارك معه في نهائيات كأس العالم في قطر وأحرز هدفا في شباك إيران وهدفين في مواجهة ويلز.

وبعد الفوز على بيرنلي قال راشفورد إنه تجاوز تأثيرات خروج إنجلترا من نهائيات قطر وأضاف: لا يوجد وقت للشعور بالأسى على نفسك. عليك تحقيق النتائج ولحسن الحظ أننا فعلنا ذلك.

العربيه نت