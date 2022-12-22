لاعب فرنسا: “فيفا” ظلم بونو.. وجامل أكبر “وغد” في العالم





يرى عادل رامي لاعب منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018 أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ظلم حارس المغرب ياسين بونو في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير، معتبراً أن “فيفا” جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي وصفه بـ”أكبر وغد في العالم”.

واستفز إيميليانو مارتينيز الفرنسيين منذ نهاية المباراة الختامية لكأس العالم الأخيرة سواء باحتفاله المثير للجدل بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي أو حتى باحتفالات الفوز بالكأس وإشاراته المستمرة لكيليان مبابي نجم فرنسا.

وكتب عادل رامي لاعب تروا الفرنسي الحالي عبر “إنستغرام” على صورة مارتينيز: أكبر وغد في العالم، أكثر لاعب مكروه في العالم حالياً.

وواصل: لقد أرعبهم مبابي إلى درجة أن الأرجنتينيين احتفلوا بالفوز على فرنسا أكثر من احتفالهم بالحصول على كأس العالم.

وختم رامي بصورة ياسين بونو حارس منتخب المغرب: هذا هو القفاز الذهبي الحقيقي.

وكان مارتينيز قد فسر احتفاله الجدلي عقب الفوز بالبطولة بقوله أنه رد على استفزازات الجماهير الفرنسية.

العربيه نت