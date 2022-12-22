جديد استبعاد بنزيمة.. رسالة “مهمة” في “غرفة الفندق”





تواصل الكشف عن تفاصيل استبعاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم الأخيرة، وهو القرار الذي أدى به إلى إعلان اعتزاله الدولي، إذ كشفت صحيفة “آس” عن تفاصيل زيارة غرفة الفندق التي قام بها طبيب المنتخب لكريم قبل الإعلان عن استبعاده.

وكتبت “آس” يوم الأربعاء: بنزيمة كان يعلم أن إصابته مجرد انزعاج بسيط في عضلات الفخذ اليمنى وأنها ليست شيئا كبيرا، وحتى إن أجبرته على الغياب، فهذا يعني أنه سيعود على التأكيد في مباراة ثمن النهائي، بحسب تأكيدات طبيب ريال مدريد.

وواصلت: صدم بنزيمة من الطبيب لو غال الذي جاء لزيارته برفقة ديشان ليخبره بتفاصيل إصابته ويقول له “أنا آسف كريم لكن يجب عليك أن ترحل”، ولم يتحدث ديشان بكلمة أثناء إخبار مهاجم ريال مدريد بخبر الاستبعاد، خاصة أن أوليفييه جيرو يعد مفضلا للمدرب على حساب بنزيمة، خاصة أن الطبيب اعترف في وقت لاحق بأن مدرب يوفنتوس وموناكو السابق هو من لقنه الرسالة التي قالها له في غرفة الفندق وأنها “مهمة”.

ولم يرد بنزيمة على طبيب الفريق أو المدرب أو حتى يناقشهما في إمكانية عودته بعد التأهيل بل جهز حقيبته وحجز تذكرة إلى مدريد ليبدأ اليوم اللاحق مرحلة التأهيل في مقر ريال مدريد ويذهب بعدها في إجازة قصيرة ويتبعها بصورة له من لقاء ودي أمام ليغانيس.

وكان بنزيمة أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا بعد يوم واحد من الخسارة في النهائي أمام الأرجنتين عن 35 عاما، وبعد مشاركات بدأت في عام 2007 وتوقفت بسبب مشاكله من 2015 حتى العام الماضي عندما استدعي لكأس أوروبا الأخيرة.

العربيه نت