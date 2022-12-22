السودان..إعلان موعد عمل مجموعات ملفات الاتّفاق النهائي





وفق ما يقول المتحدّث باسم التحالف.

كشف المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان، عن انطلاق مجموعات العمل الخاصة بملفات الاتّفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين الأسبوع المقبل.

وقال المتحدّث باسم تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، جعفر حسن، في تصريحاتٍ لوكالة الشرق، الخميس، إنّ مجموعات العمل قُسمت بحسب الملفات الـ5، وهي العدالة الانتقالية الإصلاح الأمني والعسكري، وملف شرق السودان، إلى جانب تفكيك “نظام الثلاثين من يونيو”، واتفاقية سلام جوبا.

وأشار إلى أنّ العمل على هذه الملفات يضمّ أصحاب المصلحة الحقيقيين، تمهيدًا للتوقيع على الاتّفاق النهائي.

وكان كلٍ من المكوّن العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير ، قد وقّع في الخامس من ديسمبر الجاري، اتّفاقًا إطاريًا، تمهيدًا لنقل السلطة للمدنيين.

باج نيوز