والي الخرطوم: نعمل على تحسين أوضاع المستشفيات





أكّد والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، أنّ حكومته تعمل في كل الاتجاهات لتحسين بيئة المؤسسات العلاجية وتوفير المعدات الطبية والأدوية لضمان تقديم خدمة علاجية مُميّزة تلبي احتياجات المرضى، وأعلن عن تشكيل لجان لتوفيق أوضاع الكوادر الصحية واستيعاب الكوادر المساعدة في وظائف ثابتة لسد النقص في المرافق الصحية.

وخاطب الوالي بأرض المعارض ببري اليوم، احتفال وزارة الصحة بتخريج (319) من الكوادر الطبية في مجالات التمريض والقابلات والتخدير والمُساعدين الطبيين، ووجّه بإيقاف التعاقدات مع الكوادر الطبية غير المسجلة في مجلس التخصصات الطبية لضمان سلامة المرضى، وحيا العاملين في المجال الصحي الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد لتقديم الخدمات للمرضى.

صحيفة الصيحة