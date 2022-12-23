



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2022م

صحيفة الانتباهة

إبادة كميات ضخمة من التقاوي”مسرطنة”

إحالة قيادات بارزة في”المؤتمر السوداني” للتحقيق وتجميد عضويتهم

تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي في إقليم النيل الأزرق

إبادة ملابس مستعملة يشتبه في تلوّثها بجدري القرود

إعلان موعد عمل مجموعات ملفات الاتّفاق النهائي بين العسكر والمدنيين

صحيفة الجريدة

توقف عدد من صيدليات هيئة الإمدادات الطبية

حديقة الحياة البرية تندّد بقتل الدعم السريع 3 أسود

تجفيف 4 مدارس بالديوم.

قرار بنقل أبو سبيحة إلى معهد العلوم القضائية

اللجنة القومية للمفصولين تنفي التوقيع على الاتّفاق الإطاري

صحيفة الصيحة

زيادة مرتبات المعلّمين وصرف حافز شهرين

عضو بـ”السيادي”: متمسّكون بتنفيذ اتّفاق سلام جوبا بندًا بندًا

الأمم المتحدة تكشف تحديات موسم الحصاد في السودان

قرارات حاسمة ضدّ مروّجي الشائعات بغرب دارفور

صحيفة النيل الدولية:

الاصدارة الرياضية كل جمعة وسبت

في مباراة ودية.. المريخ يتعادل مع أهلي الخرطوم

طوارئ داخل الهلال قبل ديربي النيلين وزيارة الكاف

التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

هل انتهكت حقوق لمس كأس العالم في احتفالات الأرجنتين؟

صحيفة أخبار اليوم

امير قطر يتلقى التهانى من قادة العالم بنجاح موندال كاس العالم قطر

سفراء كأس العالم: مونديال قطر استثنائي على كافة المستويات

وزير المالية القطرى : 186.0 مليار ريال تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم

الخطوط القطرية :تسيير14 ألف رحلة، خلال فترة استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

صحيفة السوداني

السفير السعودي يستقبل وفد قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان

الآلية الثلاثية تلتقي بموقعي الاتفاق السياسي الإطاري

مجلس الوزراء: الأحد المقبل عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد