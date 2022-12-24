السودان .. اقتراب نهاية العمل في محطة مياه تنتج ألف متر مكعب يوميًا





أعلن وزير البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة، أبوبكر عبد الله محمد، عن قرب نهاية العمل في المحطة المدمجة بقرية الوحدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف متر مكعب في اليوم.

والسبت، تفقّد أبوبكر عبد الله، العمل في مشاريع قطاع المياه بمحلية أم القرى، وجدّد التزام حكومة الولاية بترقية وتطوير خدمات المياه في جميع المحليات.

وقال عبد الله بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ العمل يجري حاليًا في محطتي ود المهيدي وحي التضامن.

وأضاف” العام المقبل سيشهد تطوير ً في قطاع المياه”.

باج نيوز