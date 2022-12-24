لجنة المعلّمين: ملتزمون بالاغلاق الشامل





تمسّكت لجنة المعلّمين السودانيين، الالتزام بالاغلاق الشامل الأسبوع الجاري أيام الثلاثاء، والأربعاء والخميس. وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ، أمس الجمعة، إنّ الاغلاق الشامل هو الضامن الوحيد لتحقيق المطالب التي أشارت إلى أنّه لا تنازل عنها. وأضافت” نؤكّد على حتمية التزامنا بالاغلاق الشامل الأسبوع القادم أيام الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس فهو الضامن ـ بحول الله ـ لتحقيق المطالب التي لا تنازل عنها حتى تتحقق، لأجل مستقبل التعليم ومستقبل أسرنا وأطفالنا”. وتابعت: ” من يريد حلّ مشكلة المعلمين فليراجع مذكرة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م”.

و شملت مطالب المعلمين تعديل الهيكل الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه سوداني بدلا عن 24 ألف جنيه الذي أجيز في الميزانية العامة الحالية 2022، لتمكين المعلمين من مواجهة الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء السلع الاستهلاكية، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الوزراء للأعوام 2021 و2022 برفع الحد الأدنى للأجور .

صحيفة الحراك السياسي